Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-24 Süper Lig transfer sezonu)

Yaz transfer sezonu için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı transferler merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.



Buna göre; Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona erecek.

2023-2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat 2024'te kapanacak.