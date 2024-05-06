NTV.COM.TR’ye geri dön

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçları ne zaman? ZTK yarı final fikstürü belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçları için nefesler tutuldu. Kupada yarı final ilk maçlarının tamamlandı. Oynanan ilk maçta Ankaragücü ve Beşiktaş 0-0 berabere kalırken, Trabzonspor sahasında Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Yarı final rövanş maçları öncesinde ise hangi takımın finale nasıl kalacağı merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçları ne zaman? ZTK yarı final fikstürü belli oldu

(ZTK) yarı final rövanş mücadeleleri için fikstür belli oldu. bu hafta MKE Ankaragücü'nü 0-0'ın rövanşında sahasında konuk edecek. ise sahasında kazandığı 1 farkla kazandığı ilk maçın ardından Karagümrük'e konuk olacak. İşte ayrıntılar.

ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Müsabakaların oynanacağı tarihler şöyle:

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı 7 Mayıs 2024'de oynanacak.

Karagümrük-Trabzonspor maçı ise 8 Mayıs 2024'de yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçları ne zaman? ZTK yarı final fikstürü belli oldu - 1

HANGİ TAKIM FİNALE NASIL KALIR?

Türkiye Kupası’nda deplasman golü kuralı uygulanmıyor. - Ankaragücü karşısında her türlü galibiyette tur atlayacak.

Benzer şekilde Ankaragücü, deplasmanda siyah-beyazları mağlup etmesi durumunda final oynayacak. Mücadele beraberlikle tamamlanması durumunda finale yükselen takımı uzatmalar belirleyecek.

Rakibini ilk karşılaşmada 3-2 mağlup eden , her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda finale yükselecek.

Karagümrük’ün maçı tek farklı kazanması durumunda mücadele uzarken iki farklı galibiyette ise Karagümrük doğrudan finale kalacak.

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

'nda yarı finalin ardından finale kalan takımlar, 23 Mayıs 2024 tarihinde kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...