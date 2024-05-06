Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçları ne zaman? ZTK yarı final fikstürü belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş mücadeleleri için fikstür belli oldu. Beşiktaş bu hafta MKE Ankaragücü'nü 0-0'ın rövanşında sahasında konuk edecek. Trabzonspor ise sahasında kazandığı 1 farkla kazandığı ilk maçın ardından Karagümrük'e konuk olacak. İşte ayrıntılar. ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN? Müsabakaların oynanacağı tarihler şöyle: Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı 7 Mayıs 2024'de oynanacak. Karagümrük-Trabzonspor maçı ise 8 Mayıs 2024'de yapılacak.

HANGİ TAKIM FİNALE NASIL KALIR?



Türkiye Kupası’nda deplasman golü kuralı uygulanmıyor. Beşiktaş - Ankaragücü karşısında her türlü galibiyette tur atlayacak.



Benzer şekilde Ankaragücü, deplasmanda siyah-beyazları mağlup etmesi durumunda final oynayacak. Mücadele beraberlikle tamamlanması durumunda finale yükselen takımı uzatmalar belirleyecek.



Rakibini ilk karşılaşmada 3-2 mağlup eden Trabzonspor, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda finale yükselecek.



Karagümrük’ün maçı tek farklı kazanması durumunda mücadele uzarken iki farklı galibiyette ise Karagümrük doğrudan finale kalacak.



ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin ardından finale kalan takımlar, 23 Mayıs 2024 tarihinde kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.