SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak
SON DAKİKA HABERİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristran'a doğalgaz satacağını, anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu. Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.
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