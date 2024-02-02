SON DAKİKA HABERİ: Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi

SON DAKİKA HABERİ: Bir süredir hastanede tedavi gören yazar Alev Alatlı, yaşamını yitirdi. Alatlı, 80 yaşındaydı.

SON DAKİKA HABERİ: Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi! Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi.

Alatlı'nın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sosyal medya hesabından ölüm haberini duyuran Koca, "Alev Hanımı kaybettik." dedi.

Paylaşımının devamında, Alatlı'nın bir süredir tedavi gördüğünü söyleyen Bakan Koca, "Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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