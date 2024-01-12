ABD ve İngiltere Husileri vurdu: Operasyonun ekonomik etkisi ne olur?
ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerini vurdu. Saldırıya, Husilere karşı Kızıldeniz'de kurulan çok uluslu misyon da destek verdi. Biden saldırıdan sonra, "Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmem." dedi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da "Sınırlı, gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk." açıklamasını yaptı. Petrolde bir süredir Kızıldeniz'deki olayların etkileri görüldü. Peki, bu operasyonun piyasalara yansımaları nasıl olacak? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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