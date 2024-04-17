Emekliye promosyonda kredi sorunu
Daha avantajlı promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emeklilerin hesabını başka bankaya taşıma isteği kredi engeline takıldı. Bankalar, var olan krediler kapatılmadan başka bankaya geçişi kabul etmiyor. Ödemesi yapılan promosyon için faiz istenmesi de başka bir sorun. Peki emekliler ne yapabilir? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Okan Güray Bülbül NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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