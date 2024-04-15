Maliye çalışma başlattı: IBAN ile ödeme yapmak yasal mı?
Artan faiz oranları, POS cihazı komisyonlarına yansıdı. Komisyon ödemek istemeyen pek çok işyeri, IBAN ile ödeme talep ediyor. Ancak bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı da, bu konuyla ilgili yeni bir çalışma başlattı. Sürekli farklı hesaplardan havale gelen banka hesapları incelenecek. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
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