Bakan Yumaklı NTV'ye konuştu: Suyu geri dönüştüren tesis kurulmasını teşvik ediyoruz
İklim Krizi, Türkiye ve dünyanın gündemindeki en önemli sorunlardan biri. Özellikle Akdeniz ülkeleri üzerinde şiddetli kuraklığa neden olan küresel ısınma, su tasarrufu konusunda acil önlemler alınmasını gerektiriyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı su verimliliği seferberliği için Kocaeli'de sanayi sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Yumaklı, kongre sonrasında da NTV ekibinden Beyzanur Özer'in sorularını yanıtladı.
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