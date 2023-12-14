2024 yılında borsa ne olur, yükselir mi?
Borsa İstanbul 1 ayın en düşüğüne indi. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,83 düşüşle 7.529,31 puandan ve 14 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeden tamamladı. İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Tufan Deriner, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın Borsa İstanbul'a ilişkin sorularını yanıtladı. Deriner, "Borsaya olan ilginin önümüzdeki dönemde yok olmasını beklemiyorum." dedi.
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