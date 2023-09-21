Merkez Bankası faiz artışıyla ne mesaj verdi?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağını belirten Merkez Bankası, sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıkladı. Aracı Kurum Yöneticisi Mete Yüksel, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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