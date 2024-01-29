Piyasalarda Orta Doğu endişesi | Petrol fiyatlarında yükseliş sürer mi?
Petrol, İran destekli militanların Ürdün'de ABD askerlerini öldüren ve Kızıldeniz'de bir yakıt tankerini vuran ayrı saldırıların ardından yükseldi, bu saldırılar Orta Doğu'da belirgin bir gerginlik yarattı. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- Ortadoğu
- İran
- Petrol
- Piyasalar
- Ekonomi
- Kızıldeniz
- Gazze