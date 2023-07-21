Verimlilik için bir araya geldiler: "Daha İyi Bir Gelecek" platformu kuruldu
Türkiye'de her beş şirketten sadece 1'i verimlilik çalışması yapıyor. Yayımlanan bir rapora göre, çalışma yapanlar henüz yolun çok başında yer alıyor. Verimlilik artışına katkı yapmak için "Daha İyi Bir Gelecek" platformu kuruldu. Yeni platform işletmelere, verimlilik artırıcı uygulamaları hayata geçirmeleri için bir altyapı sunacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Enerji
- Verimlilik
- Ekonomi
- Sürdürülebilirlik
- Şirketler