MB'den kur korumalı mevduat için yeni adım: Yeni düzenleme ne getiriyor?
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Alınan kararla, Kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu. Düzenlemeyle 400-500 milyar TL'lik likidite piyasadan çekilecek. Merkez Bankası Para Politika Kurulu'nun 20 Temmuz tarihli kararında, "Kurul, faiz arttırımın yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararı almıştır." ifadelerine yer verilmişti. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, canlı yayında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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