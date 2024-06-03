Ancelotti'den kutlamalarda Arda Güler jesti! "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım"
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki 15'nci zaferini kutladı. Eflatun beyazlılar, şehir meydanında taraftarıyla biraraya geldi. Milli futbolcu Arda Güler ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Kutlamalar sırasında Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti, Arda Güler'i taraftara takdim etti ve mikrofonu Arda Güler'e uzattı.
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