Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşması öncesinde Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılaştı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle ortalık karıştı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Soylu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili kamu görevlilerinin açığa alındığını açıkladı.