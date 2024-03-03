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Derbi öncesi gerginlik: Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları karşı karşıya geldi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribünündeki yerini almak için Dolmabahçe'ye hareket etti. Maçın oynanacağı stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, siyah-beyazlı taraftarlarla karşılaşınca iki takım arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti. Derbide 1914 Galatasaray taraftarı deplasman tribününde yerini alacak.

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