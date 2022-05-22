Euroleague şampiyonu Anadolu Efes yurda döndü

Üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes yurda döndü. Lacivert beyazlılar İstanbul Havalimanı’nda taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Başantrenör Ergin Ataman, ‘‘3 yıldır bunu bekliyorduk. Sonunda şampiyon olduk. Tüm oyuncularıma, ekip arkadaşlarıma ve ekran başında bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. Bu takım tarihe geçti. Şimdi de iddiam, Avrupa Şampiyonası’nda Türk milli takımıyla şampiyon olmak’’ dedi.
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