Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Datça'yı rekor sürede geçti
Artvin'den İskenderun'a denizden yelkenle giden Fenerbahçe Doğuş Sporcuları'nın rekor denemesi sürüyor. Ekip seyrin sekizinci gecesinde Datça Knidos Burnu'nu geçti. Sporcular zorlu denemede kış koşullarıyla da mücadele ediyor. Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, Türkiye kıyılarını bir uçtan diğerine rekor sürede giden ilk takım olarak, olimpik sporcu yetişmesi için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
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