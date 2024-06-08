Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor | Genel kurulda gerginlik: Aziz Yıldırım kongreyi terk etti
Fenerbahçe'de başkanlık için Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor. Ülker Stadı'nda ilk gün mali genel kurul gerçekleştirilecek. Oy verme işlemi ise yarın yapılacak. Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in Fenerbahçe'nin borçlarını açıkladığı sırada sahneye çıktı ve Bilecik'in konuşması yarıda kaldı. Aziz Yıldırım, "Yapılan seçim gayri demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim." dedi ve stadı terk etti.
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