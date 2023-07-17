Filenin Sultanları ABD'de tarih yazdı
Filenin Sultanları, adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Milletler Ligi'nde Çin'i final maçında 3-1'lik skorla yenen milliler tarihinde ilk kez altın madalya kazandı. Filenin Sultanları'ndan 3 isim de turnuvanın Rüya Takımı'na seçildi. Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu "Erik Dalı" oynayarak kutladı.
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