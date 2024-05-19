Görme engelli Milli atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu
Milli atlet Serkan Yıldırım, Japonya’nın Kobe şehrinde düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Yıldırım, 100 metreyi 10.53'lük derecesiyle tamamlayarak rekor kırdı. Milli atlet, yarışı nasıl kazandığını NTV'ye anlattı.
İran doğumlu Serkan Yıldırım, 2 yıl önce sporu bırakmıştı. Yolu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım'la kesişti. 16 yaşında atletizme başlayan Serkan Yıldırım, gözlerini kalıtsal bir rahatsızlık nedeniyle kaybetti. Milli atletin bundan sonraki hedefi Paris paralimpik olimpiyat oyunlarından 2 madalyaya dönmek..
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Spor&Skor
- Atletizm