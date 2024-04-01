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PFDK olaylı maçın sevklerini açıkladı: Cezalar ne olacak?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar nedeniyle yapılan sevk raporlarını açıkladı. Fenerbahçe'den Osayi-Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat PFDK'ya sevk edildi Gözler verilecek cezalara çevrildi. Spor Hukukçusu Emin Özkurt, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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