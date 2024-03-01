TFF'den Süper Kupa'nın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının yapılacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı. Yapılan toplantıda, uluslararası standartlarda güvenlik tedbirlerinin alınması ile ulaşım ve turizm gibi konularda çeşitli planlamalar yapıldı, stadyumdaki soyunma odalarında yenileme çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı. Ayrıca Süper Lig seviyesinde maç yayını yapılabilmesin için de eksiklikler giderildi.
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