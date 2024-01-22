Türk sporunun yas günü 20 Ocak: Samsunspor otobüsü 1989'da kaza yapmıştı
20 Ocak 1989, Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçti. Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Samsunspor, kazanın 35. yıldönümünde vefat edenleri bu video ile andı.
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