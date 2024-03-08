Türkiye'nin kadın futbolundaki elçileri
Spor dünyasında erkek egemenliğinin en yoğun hissedildiği alanlardan biri, futbol... Önyargıları yıkarak uzun süredir yeşil sahalarda var olma mücadelesi veren kadınlar, futbolda her geçen gün daha çok söz sahibi olmaya başladı. Bu gelişimin en başarılı örneklerinden biri de Kadın Futbol Milli Takımı... Anadolu'da dolu tribünler önünde oynayıp, Uluslar C Ligi'nden namağlup lider çıkan Ay Yıldızlılar, bu serüveni NTV ekibinden Şansın Tokyay'a anlattı. (Kamera: Rafet Topçu)
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