2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. ABD'nin New Jersey eyaketinde bulunan Prudential Center’da gerçekleşecek ödül töreninde ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi. İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar...

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 1

Prudential Center’da gerçekleşen ödül töreninde ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi. 

İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar...

N-LIFE HABERLERİ

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 2

Karol G

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 3

Doja Cat

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 4

Doja Cat

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 5

Olivia Rodrigo

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 6

Olivia Rodrigo

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 7

Prens Derek Doll

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 8

TefI Pessoa

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 9

TefI Pessoa

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 10

Donna Farizan

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 11

Nessa Diab

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 12

Saweetie

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 13

Saweetie

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 14

Kyle Gordon

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 15

Rachel Smith

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 16

Megan Thee Stallion

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 17

Megan Thee Stallion

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 18

Dometi Pongo

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 19

Anitta

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