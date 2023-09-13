2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. ABD'nin New Jersey eyaketinde bulunan Prudential Center’da gerçekleşecek ödül töreninde ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi. İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar...
Prudential Center’da gerçekleşen ödül töreninde ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.
İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar...