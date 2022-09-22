Araştırma: Anne karnındaki bebekler anneleri havuç yiyince gülümsüyor

HAVUÇ GÜLÜMSETTİ

Salata yeme fikri bazı insanların tat alma tomurcuklarını harekete geçirip ağzını sulandırırken, bazıları için bir kase sebzeyi çiğneme fikri daha çok bir ceza gibi gelebiliyor. Acaba bebekler için durum nasıl?

Yeni bir araştırma, bebeklerin daha anne karnındayken farklı tatlara tepki vermeye başladığını gösterdi. Durham Üniversitesi’nden araştırmacılar, 100 hamile kadın üzerinde yaptıkları çalışmada, dört boyutlu ultrasonla anneleri sebze yediğinde bebeklerin verdikleri tepkileri ölçtü. Sonuç dikkat çekiciydi!

Bebekler, anneleri havuç yedikten kısa süre sonra gülümserken, anneleri lahanayı tercih ettiğinde yüzlerini buruşturdu. Bulgular, hamile kadınların yediklerinin doğumdan sonra bebeklerinin tat tercihlerini etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre, sonuçların sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmada etkileri olabilir.