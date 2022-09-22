Araştırma: Anne karnındaki bebekler anneleri havuç yiyince gülümsüyor

Salata yeme fikri bazı insanların tat alma tomurcuklarını harekete geçirip ağzını sulandırırken, bazıları için bir kase sebzeyi çiğneme fikri daha çok bir ceza gibi gelebiliyor. Acaba bebekler için durum nasıl?
Yeni bir araştırma, bebeklerin daha anne karnındayken farklı tatlara tepki vermeye başladığını gösterdi. Durham Üniversitesi’nden araştırmacılar, 100 hamile kadın üzerinde yaptıkları çalışmada, dört boyutlu ultrasonla anneleri sebze yediğinde bebeklerin verdikleri tepkileri ölçtü. Sonuç dikkat çekiciydi!Bebekler, anneleri havuç yedikten kısa süre sonra gülümserken, anneleri lahanayı tercih ettiğinde yüzlerini buruşturdu. Bulgular, hamile kadınların yediklerinin doğumdan sonra bebeklerinin tat tercihlerini etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre, sonuçların sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmada etkileri olabilir.
Daha önceki çalışmalar, amniyotik sıvının solunması ve yutulması yoluyla bebeklerin tat aldığını ve kokladığını ortaya koymuştu. Bu çalışmalar doğum sonrası sonuçlara dayanıyordu.
Yeni yapılan araştırma ise bebeklerin doğumdan önce tatlara verdikleri tepkileri değerlendirerek anne karnında tat alıp alamadıklarını test etti.
Yaşları 18 ile 40 arasında değişen 100 hamile kadın, hamileliklerinin 32’nci haftası ile 36’ncı haftası arasında dört boyutlu ultrasonla takip edildi. Kadınlara her ultrason taramasından 20 dakika önce 400 mg havuç ve 400 mg lahana kapsülü verildi; bu esnada başka bir şey yiyip içmemeleri istendi. Kontrol grubundaki bazı kadınlara ise her iki kapsül de verilmedi. Sonuçlar, düşük miktarda havuç ve lahananın anne karnındaki bebeklerin tepki vermesi için yeterli olabileceğini gösterdi.
Kadınlar havuç yediğinde fetüsler gülümserken, laha kapsülü fetüslerin yüzlerini buruşturmalarına yol açtı. Araştırmayı yapan ekibin başındaki isim Beyza Üstün’dü. Üstün, “Henüz doğmamış bebeklerin lahana ve havuç tatlarına verdiği tepkileri görmek ve bunları ebeveynleriyle paylaşmak inanılmazdı” dedi.
Üstün ayrıca, “Bulgular, hamile kadınların yediklerinin doğumdan sonra bebeklerinin tat tercihlerini etkileyebileceğini gösteriyor. Sonuç olarak, doğumdan önce bu tekrarlanan tatlara maruz kalmanın, doğum sonrası gıda tercihlerinin belirlenmesine yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Bu, sağlıklı beslenme ve bebeği sütten keserken yaşanacak ‘gıda karmaşasından’ kaçınma potansiyeli hakkında fikir geliştirmek için önemli olabilir" dedi.
Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Burgundy Üniversitesi’nden Profesör Benoist Schaal da “Bulgular, bir dizi kimyasal uyaranın annenin beslenmesinden cenin ortamına geçtiğini gösteriyor. Bunun, tat ve koku alıcılarımızın gelişimini, ilgili algı ve hafızayı anlamamız için önemli etkileri olabilir” diye konuştu.
Çalışmayı yürüten ekip, şimdi de aynı bebeklerin doğum sonrası beslenmelerini takip ederek, yiyeceklere verecekleri tepkinin aynı olup olmayacağını görmeye hazırlanıyor.