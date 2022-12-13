Çocukla kaliteli zaman geçirme tüyoları

ÇOCUKLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEK NE DEMEKTİR?

Birlikte geçirilen her saniyenin dolu dolu olması, birlikte eğlenmek ve çocuğun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine destek olmak anlamına gelir. Yani vakit geçirmek ayrı, nitelikli vakit geçirmek ise apayrı şeylerdir.

Ebeveyn olarak gerek iş hayatı gerekse de ev hayatı ne kadar yoğun olursa olsun çocuğunuza vakit ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Çünkü çocuğunuza ayırdığınız her dakika, onun dünyayı deneyimlemesine ve anlamasına yardımcı olur.

Çocuklar yaşı kaç olursa olsun anne-babalarından ilgi ve sevgi bekler. Her yaştaki çocuk için ilgi ve geçirilen zaman onun için önemli bir ihtiyaçtır. Bu süreçte birlikte neler yapılabileceği, yaşla birlikte değişse de, onunla gerçek bir kaliteli zaman için dikkat edilecek en önemli husus duygusal olarak birlikte olduğunuzu ona hissettirmek olmalı.