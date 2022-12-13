Çocukla kaliteli zaman geçirme tüyoları

Çocuk doğduğu andan itibaren anne ve babanın hem fiziksel hem de duygusal ilgisine ihtiyaç duyar. Bebeğin altını değiştirmek, karnını doyurmak, tüm ihtiyaçlarını karşılamak fiziksel ilgidir. Bebekle oynamak, onu güldürmek, sevmek, okşamak, ona çeşitli hareketler yaptırmak ise bebeğin duygusal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bebek, ancak bu fiziksel ve duygusal ihtiyaçları yerine getirilirse anne ve baba ile sağlıklı, güvenli bir ilişki kurar ve büyüdükçe de bu ilişkinin devam etmesini diler. Anne ve baba ile vakit geçirmek ve onların yanında, onlardan güç alarak dünyayı keşfetmek ister. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçları yeterince karşılanmamış bebek ise anne ve babanın varlığına yabancıdır, onlarla vakit geçirme gibi bir ihtiyaç duymaz, bu bebek anne ve babaya güvensiz bağlanmıştır.
Birlikte geçirilen her saniyenin dolu dolu olması, birlikte eğlenmek ve çocuğun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine destek olmak anlamına gelir. Yani vakit geçirmek ayrı, nitelikli vakit geçirmek ise apayrı şeylerdir.
Ebeveyn olarak gerek iş hayatı gerekse de ev hayatı ne kadar yoğun olursa olsun çocuğunuza vakit ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Çünkü çocuğunuza ayırdığınız her dakika, onun dünyayı deneyimlemesine ve anlamasına yardımcı olur.
Çocuklar yaşı kaç olursa olsun anne-babalarından ilgi ve sevgi bekler. Her yaştaki çocuk için ilgi ve geçirilen zaman onun için önemli bir ihtiyaçtır. Bu süreçte birlikte neler yapılabileceği, yaşla birlikte değişse de, onunla gerçek bir kaliteli zaman için dikkat edilecek en önemli husus duygusal olarak birlikte olduğunuzu ona hissettirmek olmalı.
Çocuğunuzun gözlerinin içine bakarak onu gerçekten dikkatle dinlediğiniz tek bir dakika, onu dinlermiş gibi yaptığınız 10 dakikadan çok daha değerlidir. Çocukla birlikte kaliteli zaman geçirmek demek, bedenen ve ruhen orada olmak demektir.
Çocuğunuzla geçirdiğiniz bir saatin elli dakikasında elinizdeki cep telefonuyla ilgilenmemelisiniz. Çocuğunuzla geçirdiğiniz kısıtlı süre içinde TV'yi kapatın ve cep telefonunu ulaşamayacağınız bir yere kaldırın.
Aktivite olmaksızın karşılıklı sohbet etmek de kaliteli zaman geçirmek demektir. Ona okuldaki günün nasıl geçtiğini ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin nasıl gittiğini anlatmasını sağlayacak sorular sorabilirsiniz, aynı şekilde siz de kendi gününüzü anlatabilirsiniz. Çocuk böylelikle duygu ve düşüncelerini belirtmeyi, aynı zamanda dinlemeyi ve dinlediği şeye göre cevap vermeyi öğrenir, böylelikle diğer insanlar ile olan iletişimi çok daha iyi olur, iletişim kurmakta zorluk çekmez ve soru sormaktan çekinmez.
Çocukla birlikte yapılabilecek aktiviteler olarak, çocuğun ilgi duyduğu şeyler yapılabilir. Örneğin, beraber yürüyüşe gitmek, piknik yapmak, oyun oynamak (kutu oyunları, evcilik vs.), birlikte spor yapmak (basketbol, voleybol vs.) olabilir. Böylelikle çocuk, ilgi alanlarının önemsendiğini, dolayısıyla kendisinin de önemsendiğinin farkına varır ve kendine olan güveni gelişir. Sevildiğini ve önemsendiğini hisseden çocuk kendine değer verir, dolayısıyla başkalarına da değer vermesi için ilk adım atılmış olur.
İşten eve geldiğinizde çok yorgun hissediyor olabilirsiniz. Ancak koltuğa uzanıp keyif yapmadan önce çocuğunuza sarılıp onu öpmek ve ona gününün nasıl geçtiğini sormak çok vaktinizi almaz. Üstelik sarılmak fiziksel stresinizi de azaltır.
Birlikte kitap okumak çocukla nitelikli zaman geçirmenin en etkili yollarından biri. Özellikle uyku öncesi bunun için iyi bir zaman olabilir. Kitap okurken çocuğunuza kahraman hakkındaki düşüncelerini ve o benzer durumlarla karşılaşsaydı nasıl bir yol izlerdi, gibi konulardaki görüşlerini sorabilirsiniz.
Yemek yaparken, kırılan bir şeyi onarırken veya eve yeni bir eşya alınacakken çocuğunuzdan yardım alın. Çocuğunuzu bu tarz minik işlere dahil ederek birlikte geçirdiğiniz kaliteli zaman içerisinde ona yeni bir şey öğretip küçük yaştan sorumluluk kazandırabilirsiniz. Çocuklar genellikle bu tarz şeyleri çok eğlenceli bulur ve yetişkilerin yaptıkları işlere yardım edince özgüvenleri yükselir.