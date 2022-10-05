Ergenlikte anne-çocuk ilişkisi

ERGENLİKTE ÇOCUĞUN DAVRANIŞLARI NASIL DEĞİŞİR?

Ergenlik dönemindeki çocuklar, anne-babasının davranışlarını sorgulamaya başlar. Ergenlikteki önemli bir değişim de sosyal yaşamda yaşanır. Ergenlikle birlikte genç, ailesi yerine daha çok arkadaşları ile vakit geçirmeyi tercih eder, canını sıkan şeyleri anne babasına değil, arkadaşlarına anlatmaya başlar.

Ergen, anne ve babasıyla sorun yaşadığında da arkadaş grubundan destek alır. Ergen için akranları tarafından beğenilmek ve akran grubu tarafından kabul görmek çok önemlidir. Ergen bu dönemde, çocukluktakinden farklı olarak kendisi ile benzer ilgi alanları ve değerleri olan kişileri tercih etmeye ve arkadaşları ile daha güçlü duygusal bağlar kurmaya başlar.