Baby Shower partisi nasıl yapılır?

Bebek heyecanı eğlenceye dönüşmesin mi? İşte, bebeğin gelişini kutlamak iç.in yapılan baby shower partisini hazırlamak için adım adım yapılacaklar... Bebeğin gelişini kutlama partisi olarak tanımlanabilecek baby shower, Amerika’da doğsa da ülkemizde de zaman içinde yaygınlaştı. Anne adayının doğum öncesi stresini azaltmak, bebek için hediyeler hazırlamak için düzenlenen baby shower, aslında anne adayı değil, anne adayının yakınları tarafından hazırlanıyor.\nBu işi üstlenecek kişi sizseniz, yaratıcı fikirlerle unutulmaz bir eğlence hazırlamak korktuğunuz kadar zor değil. Genelde baby shower, doğuma 1-2 ay kala düzenleniyor. Ama tabii her zaman esas olan annenin kendini rahat hissettiği bir tarihi seçmek. Parti mekanı, partiyi hazırlayan kişi tarafından belirlenir. Tabii anne adayının fikrinin alınması da uygun olur. Dilerseniz ev, dilerseniz de bir pastane ya da kafe ortamını seçebilirsiniz. Bir sonraki adım, baby shower davetiyelerini hazırlamak olmalı. Davetiye hazırlıklarına başlamadan, anneden konuk listesini hazırlamasını isteyin. Çağrılacak kişi sayısı belli olduktan sonra baby shower temasına uygun bir davetiye seçmeniz ve baby shower davetiye mesajına karar vermeniz gerekiyor. Bu, eski usül basılı kart olabileceği gibi, zamanın ruhuna uygun dijital bir tasarım da olabilir. Baby shower mekanını süslemek işin en eğlenceli kısımlarından. Belirlediğiniz bir tema varsa onun rengine ve şekline uygun süslemeler alabilirsiniz. Balonlar, renkli masa örtüleri, bebeğini adı belliyse, adının yazılmasını sağlayacak parti harfleri temin edebilirsiniz. Bebeğin halihazırda alınmış kıyafetlerinden bazılarını da parti salonuna asabilirsiniz. Yurt dışındaki baby shower’larda anne ve bebeğin ihtiyaçlarını kapsayan hediye listesi hazırlanır ve herkes bu listeden kendine uygun olanı seçip anneye hediye eder. Ancak bizde ihtiyaç listesi hazırlamak, çoğu anne adayı için geleneksel açıdan uygun görünmediğinden, hediye açısından sürprizler yaşanıyor. Partiyi hazırlayan kişi sizseniz, davetlilere ihtiyaçlar konusunda bilgi verebilir, gereken eşyaların hediye olarak alınmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca maliyeti yüksek olan hediyeleri birkaç kişinin birlikte almasını sağlayabilirsiniz. Davetlilere ikram edilecek yiyecekler de bebek konseptine uygun olarak hazırlanıyor genelde. Şeker hamurundan bebek ya da biberon şekilli kurabiyeler, bebek bezi konseptli pastalar... Bunlar, yapımı pek kolay ikramlar değil, kabul! Öyleyse bazı ikramları kendiniz hazırlayıp bazıları için profesyonel pasta şeflerine başvurabilirsiniz. Baby shower’ı kendiniz için olduğu kadar davetliler için de unutulmaz hale getirmenin yolu, misafirlere anı mahiyetli hediyeler vermek olabilir. Birer şal, fotoğraf çerçevesi, minik not defteri, bebek konseptli biblo ya da magnet gibi hediyeler seçebilirsiniz. Baby shower’ın en eğlenceli kısmı, hiç kuşkusuz oyunlar olacaktır. Baby shower oyunları neler mi olabilir? Yaratıcılığınıza kalmış. Ama bizden size birkaç fikir... Küçükbir hatırlatma: Her bir oyunun sonunda kazananlara minik birer hediyeyi önceden hazırlamayı ihmal etmeyin.\n. Anne adayının göbek ölçüsü için herkesten tek tek tahminini alın. Sonra ölçüm yapın ve doğru ölçüye en yakın tahmini yapana küçük bir ödül verin.\n. Sandalyede balon patlatmaca oyununa ne dersiniz? Oyuna katılmak isteyenlerin sayısı kadar sandalye ve balona ihtiyaç var. Her sandalyeye birer minik balon koyun. Yarışmacılar seçtikleri sandalyedeki balonun üstüne oturarak patlatmaya çalışacak. İlk önce patlatan yarışmayı kazanır.\n. İçi pirinç dolu büyük bir kaseye minik akseuarlar karıştırın. Toka, küpe, yüzük gibi şeyler olabilir. Her bir yarışmacı, gözleri bağlanmış bir şekilde kendisine verilen süre içinde en fazla eşyayı bulmaya çalışsın. Oyunun sonunda en çok eşya bulan ödülü kapar.\n. En hızlı bebek çamaşırı asma oyunu... Yarışmacılar, kendilerine verilen sürede iki kişinin tuttuğu ipe en çok çamaşırı asabilmek için birbiriyle yarışıyor.