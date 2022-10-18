Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur, cinsiyeti ne zaman belli olur?

Bebek heyecanı yaşayan ebeveynler ilk keseye düştüğü andan itibaren kalp atışı ve cinsiyetini merakla bekler. Peki sağlıklı bir bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur, cinsiyeti ne zaman belli olur? Hamilelikte genellikle kalp atışı ilk duyumları 6. haftada başlar, cinsiyet belirginliği ise 16. haftada net sonuç sağlayabilir. İşte merak edilen ayrıntılar...

Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur, cinsiyeti ne zaman belli olur? - 1

Anne karnındaki bebeğin gelişimi 6. hafta itibariyle şekillenir. Bebek, yaklaşık 4-5 mm boyutuna ulaşır ve ilk kalp hareketlenmeye başlar.

Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur, cinsiyeti ne zaman belli olur? - 2

Pirinç tanesi büyüklüğündeki embriyonun kalp atışları 6. hafta itibariyle duyulabilir. Bazı hamileliklerde bu süre 7. haftayı da bulabilir ve kalp atışları en rahat ve net şekilde 8.haftadan sonra daha sağlıklı dinlenebilir.

Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur, cinsiyeti ne zaman belli olur? - 3

Hamilelikte 5. haftada bebeğin kalp atışlarının dinlenebilmesi için, transvajinal ultrason yapılması gerekebilir. Bu yöntem riskli hamileliklerde uygulanabilir.

Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur, cinsiyeti ne zaman belli olur? - 4

Yaklaşık olarak 13. haftada bebeğin dış cinsiyet organları gelişmeye başlamıştır. 14. haftada bebeğin prostat bezi ya da yumurtalıkları abdomenden pelvise inmeye başlar.

Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur, cinsiyeti ne zaman belli olur? - 5

16. hafta itibariyle ise bebeğin ultrasonografideki görüntüsü çok nettir ve neredeyse her organı görülebilir. Cinsiyet haberi de bu haftadan sonra merak eden ailelere verilebilir.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER