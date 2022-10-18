Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur, cinsiyeti ne zaman belli olur?

Anne karnındaki bebeğin gelişimi 6. hafta itibariyle şekillenir. Bebek, yaklaşık 4-5 mm boyutuna ulaşır ve ilk kalp hareketlenmeye başlar.
Pirinç tanesi büyüklüğündeki embriyonun kalp atışları 6. hafta itibariyle duyulabilir. Bazı hamileliklerde bu süre 7. haftayı da bulabilir ve kalp atışları en rahat ve net şekilde 8.haftadan sonra daha sağlıklı dinlenebilir.
Hamilelikte 5. haftada bebeğin kalp atışlarının dinlenebilmesi için, transvajinal ultrason yapılması gerekebilir. Bu yöntem riskli hamileliklerde uygulanabilir.
Yaklaşık olarak 13. haftada bebeğin dış cinsiyet organları gelişmeye başlamıştır. 14. haftada bebeğin prostat bezi ya da yumurtalıkları abdomenden pelvise inmeye başlar.
16. hafta itibariyle ise bebeğin ultrasonografideki görüntüsü çok nettir ve neredeyse her organı görülebilir. Cinsiyet haberi de bu haftadan sonra merak eden ailelere verilebilir.