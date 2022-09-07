Bebekler ne zaman görmeye başlar?

Bebekler göz teması kurmaya ise ortalama üç aylıkken başlamaktadır. Odaklanma süresi kısadır ancak zamanla bu süre de artar. Dört aylık bir bebek nesnelere ve kişilere daha uzun süre bakabilir ve hareket halindeki nesneleri daha hızlı algılayabilir.