Bebeklerde burun tıkanıklığı neden olur, ne iyi gelir?

Ancak çoğu yenidoğan bebekte görülen burun içindeki gelişimlerinden kaynaklı tıkanmalar normaldir. Bebeklerinin burnunun oldukça dar hava yollarına sahip olması, bu yaş grubunda hapşırık ve burun tıkanıklığı şikayetlerinin daha sık görülmesinde başlıca etkendir. İlk aylarda bebeklerde burundaki hava yollarının arka kısımlarında olması gereken açıklıklar doğuştan kapalı haldedir. Kapanan yollar burunda tek taraflı ya da çift taraflı olabilir.