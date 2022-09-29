Bebeklerde burun tıkanıklığı neden olur, ne iyi gelir?

Bebekler burun solunumu yapmayı tercih ederler. Yenidoğan bebekler ağızdan solunum yapmayı bilmeyebilir, beceremeyebilir ve çok ciddi solunum güçlükleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir durumda acilen doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekir.
Ancak çoğu yenidoğan bebekte görülen burun içindeki gelişimlerinden kaynaklı tıkanmalar normaldir. Bebeklerinin burnunun oldukça dar hava yollarına sahip olması, bu yaş grubunda hapşırık ve burun tıkanıklığı şikayetlerinin daha sık görülmesinde başlıca etkendir. İlk aylarda bebeklerde burundaki hava yollarının arka kısımlarında olması gereken açıklıklar doğuştan kapalı haldedir. Kapanan yollar burunda tek taraflı ya da çift taraflı olabilir.
Bebeklerde burun tıkanıklığı diğer nedenleri arasında; bebeğin bulunduğu ortamdaki havanın sıcak olması aynı zamanda neminin az olması, solunan havada toz, sigara dumanı ve parfümler gibi tahriş edici maddelerin varlığı ile nezle-grip gibi viral enfeksiyonlar bulunur.
Yeni doğan bebeklerde sıkça görülen burun tıkanıklığı için en sık başvurulan yöntemler arasında serum fizyolojik, tuzlu su, yastığın düz olması, nem oranı ve burun aspiratörleri yer alır.
Hekimlerin bilgisi ve önerisi dahilinde burnun serum fizyolojik ile açılması, vakum etkisi sağlayan burun aspiratörleriyle burundaki akıntı ve pisliklerin alınarak bebeğin rahat nefes alması sağlanabilir.