Bebekleri hangi sesler sakinleştirir?

Yenidoğan bebekler açlık, uykusuzluk, gaz sancısı gibi birçok nedene bağlı olarak ağlayabilir. Ancak bebek daha sık ve uzun ağlıyorsa kolik olabilir. Her iki durumda da uzmanlar bebekleri sakinleştirecek bazı yöntemler tavsiye ediyor. İşte bebekleri sakinleştirme yöntemleri...

Bebekleri hangi sesler sakinleştirir? - 1

Bebekler açlık, uykusuzluk, gaz sancısı gibi birçok nedene bağlı olarak huzursuz olabilir ve sık sık ağlar. Karnı tok, altı temiz ve uykusunu almış bir bebek halen sık sık ve uzun ağlıyorsa kolik olabilir. Bir uzmana danışılmalıdır. Rahatsız ve ağlayan bebekler bazı yöntemlerle sakinleşir.


Bebekleri hangi sesler sakinleştirir? - 2

Dağınık ve değişik frekansların karışımından oluşan sürekli ve monoton ses olarak tanımlanabilen beyaz gürültü, ağlayan ya da kolik olan bebekleri sakinleştirme konusunda etkilidir.


Bebekleri hangi sesler sakinleştirir? - 3

Kolik bebekleri rahatlatan sesler arasında yer alan beyaz gürültü, bebeğin anne karnında alışık olduğu sese benzemektedir.


Bebekleri hangi sesler sakinleştirir? - 4

Beyaz gürültü, bebeklerin ağlama süresini kısaltır ve uyku süresini artırır. Bu faydaları sayesinde beyaz gürültü, kolik bebek uyutma yöntemleri arasında da önemli yere sahiptir.


Bebekleri hangi sesler sakinleştirir? - 5

Özellikle bebeklere daha sık vakit geçiren annenin sesinden ninni söylemek, online mecralarda bulunan hatta bazı sanatçıların kendilerinin de seslendirdiği müzikler ya da anne karnındaki sese benzerlikleriyle dikkat çeken fön Makinesi ve süpürge sesleri de bebeğin sakinleşmesine katkı sağlayabilir.

N-LIFE HABERLERİ

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