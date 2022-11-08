Bebekleri hangi sesler sakinleştirir?

Bebekler açlık, uykusuzluk, gaz sancısı gibi birçok nedene bağlı olarak huzursuz olabilir ve sık sık ağlar. Karnı tok, altı temiz ve uykusunu almış bir bebek halen sık sık ve uzun ağlıyorsa kolik olabilir. Bir uzmana danışılmalıdır. Rahatsız ve ağlayan bebekler bazı yöntemlerle sakinleşir.





