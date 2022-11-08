Bebekleri hangi sesler sakinleştirir?

Bebekler açlık, uykusuzluk, gaz sancısı gibi birçok nedene bağlı olarak huzursuz olabilir ve sık sık ağlar. Karnı tok, altı temiz ve uykusunu almış bir bebek halen sık sık ve uzun ağlıyorsa kolik olabilir. Bir uzmana danışılmalıdır. Rahatsız ve ağlayan bebekler bazı yöntemlerle sakinleşir.
Dağınık ve değişik frekansların karışımından oluşan sürekli ve monoton ses olarak tanımlanabilen beyaz gürültü, ağlayan ya da kolik olan bebekleri sakinleştirme konusunda etkilidir.
Kolik bebekleri rahatlatan sesler arasında yer alan beyaz gürültü, bebeğin anne karnında alışık olduğu sese benzemektedir.
Beyaz gürültü, bebeklerin ağlama süresini kısaltır ve uyku süresini artırır. Bu faydaları sayesinde beyaz gürültü, kolik bebek uyutma yöntemleri arasında da önemli yere sahiptir.
Özellikle bebeklere daha sık vakit geçiren annenin sesinden ninni söylemek, online mecralarda bulunan hatta bazı sanatçıların kendilerinin de seslendirdiği müzikler ya da anne karnındaki sese benzerlikleriyle dikkat çeken fön Makinesi ve süpürge sesleri de bebeğin sakinleşmesine katkı sağlayabilir.