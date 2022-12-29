Beşik alırken dikkat edilmesi gerekenler

Hafif malzeme devrilme riski taşır. Hafif bir malzeme kullanılarak üretilen beşiklerde devrilme riski bebek için bir tehlike oluşturabilir.
Sağlıklı olan doğal olandır. Bebek beşiği alırken olabildiğince doğal malzemeler tercih edilmelidir. Beşikler, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen kurşun ham maddesini kesinlikle içermiyor olmalıdır.
Parmaklıkların arası 6 cm’den fazla, yani bebeğin başını sıkıştırabileceği genişlikte olmamalıdır.
Oyuncak ve süsler risk oluşturabilir. Eğer beşiğin üzerinde dönence türü oyuncak varsa bebek beşik içindeyken buna uzanamayacağı kadar yüksekte olmalıdır. Ayrıca bebekler oturmaya başladıklarında bu oyuncaklar mutlaka sökülmelidir.
ANNE YANI BEŞİK: Bebeğinizin her zaman gözünüzün önünde olmasını istiyor ve ona rahatça ulaşmak istiyorsanız tercih etmeniz gereken beşik modeli budur. Tek yanı açık olan beşik yatak ile birleştirilir. İlerleyen zamanlarda dilerseniz beşiği daha uzakta tutabilir, istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ancak açık yeri muhakkak kapatmalısınız.
TEK BAŞINA (BAĞIMSIZ) BEŞİK: Anne yanı beşiklerine göre daha büyük boyda olan bu beşik çeşidi tekerlekli olması nedeniyle odalarda gezdirebilirsiniz.
PARK BEŞİK: Bebeğinizin ilk aylarında rahatlıkla yatırabileceğiniz bu beşiği ilerde kullanmak istemiyorsanız oyun alanı oluşturarak çok fonksiyonlu hale getirebilirsiniz. Taşınabilir ve katlanabilir özellikte olan park beşiklerin en büyük artısı da misafirliğe götürebilmenizdir. İçerisinde kademeli bölümleri olan park yatakta ilk aylarda en üstte, dönebildiği zaman ortaya ve artık ayağa kalkabildiğinde en alta yatırabilirsiniz.
SEPET BEŞİK: Göze sevimli gelen sepet beşikleri ilk aylarda kullanabilirsiniz. İçi küçük olduğundan ilerde kullanamayabilirsiniz, bunu göz önünde bulundurarak karar vermekte fayda var.