Beşik alırken dikkat edilmesi gerekenler

TEK BAŞINA (BAĞIMSIZ) BEŞİK: Anne yanı beşiklerine göre daha büyük boyda olan bu beşik çeşidi tekerlekli olması nedeniyle odalarda gezdirebilirsiniz.

PARK BEŞİK: Bebeğinizin ilk aylarında rahatlıkla yatırabileceğiniz bu beşiği ilerde kullanmak istemiyorsanız oyun alanı oluşturarak çok fonksiyonlu hale getirebilirsiniz. Taşınabilir ve katlanabilir özellikte olan park beşiklerin en büyük artısı da misafirliğe götürebilmenizdir. İçerisinde kademeli bölümleri olan park yatakta ilk aylarda en üstte, dönebildiği zaman ortaya ve artık ayağa kalkabildiğinde en alta yatırabilirsiniz.