Çocuğun İngilizce öğrenmesine evde nasıl katkı sağlamalı?

RUTİN OLUŞTURUN

Çocuğunuza İngilizce öğretmek için belirli bir rutin oluşturmalısınız. Bu işe ayıracağınız zamanı planlayın ve bunu bozmayın. Uzun saatler yerine kısa, sık ve programlı bir plan oluşturun. Özellikle çok küçük çocuklar için 15 dakika yeterli. Çocuğunuz büyüdükçe ve konsantrasyonu arttıkça süreyi uzatabilirsiniz. Çocuğunuzun dikkatini çekmek için kısa aktiviteler yapmalısınız.

Her gün aynı saatte belli aktiviteler yapmaya çalışın. Çocuklar ne bekleyeceklerini bildiklerinde kendilerini daha rahat ve güvende hissederler. Örneğin, okuldan sonra her gün İngilizce oyunu oynayabilir veya yatmadan önce çocuklarınızla İngilizce bir hikaye okuyabilirsiniz.