Çocuğun İngilizce öğrenmesine evde nasıl katkı sağlamalı?

Çocuğunuz henüz çok küçükken bile ona evde İngilizce öğretebilirsiniz. Okula başladığında da yine evde dilini geliştirmesine destek olabilirsiniz. İşte çocukları yabancı dil konusunda motive etmek için bazı püf noktaları...

Çocuğun İngilizce öğrenmesine evde nasıl katkı sağlamalı? - 1

RUTİN OLUŞTURUN

Çocuğunuza İngilizce öğretmek için belirli bir rutin oluşturmalısınız. Bu işe ayıracağınız zamanı planlayın ve bunu bozmayın. Uzun saatler yerine kısa, sık ve programlı bir plan oluşturun. Özellikle çok küçük çocuklar için 15 dakika yeterli. Çocuğunuz büyüdükçe ve konsantrasyonu arttıkça  süreyi uzatabilirsiniz. Çocuğunuzun dikkatini çekmek için kısa aktiviteler yapmalısınız.

Her gün aynı saatte belli aktiviteler yapmaya çalışın. Çocuklar ne bekleyeceklerini bildiklerinde kendilerini daha rahat ve güvende hissederler. Örneğin, okuldan sonra her gün İngilizce oyunu oynayabilir veya yatmadan önce çocuklarınızla İngilizce bir hikaye okuyabilirsiniz.

Çocuğun İngilizce öğrenmesine evde nasıl katkı sağlamalı? - 2

İNGİLİZCE ÖĞRETMEYE HANGİ KELİMELERDEN BAŞLAMALI?

Çocuğunuza evde İngilizce öğretmeye başlarken aşağıdakilerden faydalanabilirsiniz:

  • Sayılar
  • Renkler
  • Sıfatlar ( küçük ,büyük v.s.)
  • Vücudumuz
  • Oyuncaklar
  • Kıyafetler
  • Hayvanlar
  • Yiyecekler

Bunun yanında, gündelik ve zaman kalıplarını öğretmek de fayda olacaktır.

Thank You; Can I have …. ?, Where is  …. ?, Point to  …. , What colour is it? , It is …. , I like …. , I don’t like kalıplarından başlayabilirsiniz. 

Çocuğun İngilizce öğrenmesine evde nasıl katkı sağlamalı? - 3

İNGİLİZCE ŞARKI DİNLETİN

Şarkı dinlemek ve söylemek ingilizce yeni kelimeler ve telaffuzlarını öğrenmek için idealdir. Ayrıca, hareketlerle şarkı söylemek, çocuğun kelimeleri anlamasına yardımcı olabilir. Çocuklar için olan birçok tekerleme arasından seçim yapabilir veya çok sevilen ingilizce çocuk şarkılarını tercih edebilirsiniz. Çocuğunuz çok küçükse ve henüz şarkı söyleyemese bile hareketlere katılarak seslere ve kelimelere aşinalık kazanacaktır.

Çocuğun İngilizce öğrenmesine evde nasıl katkı sağlamalı? - 4

OYUN OYNATIN

Çocuklar eğlenirken daha iyi öğrenirler. Bu yüzden, onları oyunlara dahil etmek İngilizce öğretmenin en iyi yoludur. Resimli kartlar bu oyunların içerisinde hem kelime ezberleme hem de telaffuz açısından çok faydalı olacaktır. Hem çocuğunuzun gelişimine fayda sağlar hem de yeni kelimeleri sürekli ekleyebilirsiniz. Ayrıca resimli kartları ek bir masraf yapmadan evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Çocuğun İngilizce öğrenmesine evde nasıl katkı sağlamalı? - 5

GÜNLÜK HAYATIN İÇİNE İNGİLİZCE KELİMELERİ KATIN

Evde İngilizce öğretmenin avantajı, dili doğal ve bağlam içinde uygulamak için günlük durumları ve evin etrafındaki gerçek nesneleri kullanabilmenizdir. Örneğin, çocuğunuz giyinirken kıyafetinin rengini, ona yatak odasını düzeltmesi için yardım ederken oyuncak ve mobilyaların adlarını İngilizce olareak söyleyin. 

Yemek pişirirken veya alışveriş yaparken gıdalar konusunda kelime dağarcığını genişletin. 

Çocuğun İngilizce öğrenmesine evde nasıl katkı sağlamalı? - 6

İNGİLİZCE ÇİZGİ FİLM İZLETİN

Çocuk filmlerini ya da çizgi filmleri Türkçe dublaj yerine İngilizce olarak izletmek çocuğunuzun kulağının yabancı dile alışmasını sağlayacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

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