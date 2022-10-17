Çocuğun İngilizce öğrenmesine evde nasıl katkı sağlamalı?

Çocuğunuza İngilizce öğretmek için belirli bir rutin oluşturmalısınız. Bu işe ayıracağınız zamanı planlayın ve bunu bozmayın. Uzun saatler yerine kısa, sık ve programlı bir plan oluşturun. Özellikle çok küçük çocuklar için 15 dakika yeterli. Çocuğunuz büyüdükçe ve konsantrasyonu arttıkça süreyi uzatabilirsiniz. Çocuğunuzun dikkatini çekmek için kısa aktiviteler yapmalısınız.
Her gün aynı saatte belli aktiviteler yapmaya çalışın. Çocuklar ne bekleyeceklerini bildiklerinde kendilerini daha rahat ve güvende hissederler. Örneğin, okuldan sonra her gün İngilizce oyunu oynayabilir veya yatmadan önce çocuklarınızla İngilizce bir hikaye okuyabilirsiniz.
Çocuğunuza evde İngilizce öğretmeye başlarken aşağıdakilerden faydalanabilirsiniz:
Bunun yanında, gündelik ve zaman kalıplarını öğretmek de fayda olacaktır.
Thank You; Can I have …. ?, Where is …. ?, Point to …. , What colour is it? , It is …. , I like …. , I don’t like kalıplarından başlayabilirsiniz.
Şarkı dinlemek ve söylemek ingilizce yeni kelimeler ve telaffuzlarını öğrenmek için idealdir. Ayrıca, hareketlerle şarkı söylemek, çocuğun kelimeleri anlamasına yardımcı olabilir. Çocuklar için olan birçok tekerleme arasından seçim yapabilir veya çok sevilen ingilizce çocuk şarkılarını tercih edebilirsiniz. Çocuğunuz çok küçükse ve henüz şarkı söyleyemese bile hareketlere katılarak seslere ve kelimelere aşinalık kazanacaktır.
Çocuklar eğlenirken daha iyi öğrenirler. Bu yüzden, onları oyunlara dahil etmek İngilizce öğretmenin en iyi yoludur. Resimli kartlar bu oyunların içerisinde hem kelime ezberleme hem de telaffuz açısından çok faydalı olacaktır. Hem çocuğunuzun gelişimine fayda sağlar hem de yeni kelimeleri sürekli ekleyebilirsiniz. Ayrıca resimli kartları ek bir masraf yapmadan evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
Evde İngilizce öğretmenin avantajı, dili doğal ve bağlam içinde uygulamak için günlük durumları ve evin etrafındaki gerçek nesneleri kullanabilmenizdir. Örneğin, çocuğunuz giyinirken kıyafetinin rengini, ona yatak odasını düzeltmesi için yardım ederken oyuncak ve mobilyaların adlarını İngilizce olareak söyleyin.
Yemek pişirirken veya alışveriş yaparken gıdalar konusunda kelime dağarcığını genişletin.
Çocuk filmlerini ya da çizgi filmleri Türkçe dublaj yerine İngilizce olarak izletmek çocuğunuzun kulağının yabancı dile alışmasını sağlayacaktır.