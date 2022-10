Çocuğun İngilizce öğrenmesine evde nasıl katkı sağlamalı?

İNGİLİZCE ÖĞRETMEYE HANGİ KELİMELERDEN BAŞLAMALI?

Çocuğunuza evde İngilizce öğretmeye başlarken aşağıdakilerden faydalanabilirsiniz:

Sayılar

Renkler

Sıfatlar ( küçük ,büyük v.s.)

Vücudumuz

Oyuncaklar

Kıyafetler

Hayvanlar

Yiyecekler

Bunun yanında, gündelik ve zaman kalıplarını öğretmek de fayda olacaktır.

Thank You; Can I have …. ?, Where is …. ?, Point to …. , What colour is it? , It is …. , I like …. , I don’t like kalıplarından başlayabilirsiniz.