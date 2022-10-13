Çocuğunda reflü olan annelere 10 öneri!

Çocuklarda çok sık rastlanan mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi hali olan reflü, bebeklerde birinci aydan itibaren görülmeye başlıyor. Kusmaya neden olan sorun, hem çocuğun hem de anne-babanın yaşamını önemli ölçüde etkiliyor. İşte çocuğunda reflü olan annelere öneriler...

Çocuğunda reflü olan annelere 10 öneri! - 1

Bebeklerde beslenme hataları nedeniyle reflü olabilir. Özellikle reflüsü olan bebekler ve çocuklar son öğününden iki saat sonra yatırılmalıdır.

Çocuğunda reflü olan annelere 10 öneri! - 2

Öncelikle beslenme şekli ve çevre koşulları düzeltilmelidir. Reflü tanısı alan çocukta yatak başı 30 derece kadar yükseltilmelidir. Özellikle sol yan pozisyonda yatırılmalıdır.

Çocuğunda reflü olan annelere 10 öneri! - 3

Az miktarda, sık sık beslenmelidir. Her beslenmeden sonra gazı çıkarılmalıdır.

Çocuğunda reflü olan annelere 10 öneri! - 4

Bebeklerin yalancı emzik kullanmaları da reflü tedavisinde faydalı olabilir. Emzik bebekte tükürük salgısını ve bağırsak hareketlerini artırarak reflü olasılığını azaltır.

Çocuğunda reflü olan annelere 10 öneri! - 5

Anne sütü ile beslenen bebeklerde reflü belirtileri daha az görülür.

Çocuğunda reflü olan annelere 10 öneri! - 6

Pasif sigara içimi de reflüyü arttırır. Bu nedenle evde sigara içilmemelidir.

Çocuğunda reflü olan annelere 10 öneri! - 7

Büyük çocuklarda reflüyü arttıran çikolata, aşırı yağlı baharatlı, acılı, ekşili cips, ketçap, mayonez, hardal, soğan, sarımsak gibi gıdalar, asitli gazlı içecekler yasaklanmalıdır.

N-LIFE HABERLERİ

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