Çocuğunda reflü olan annelere 10 öneri!

Bebeklerde beslenme hataları nedeniyle reflü olabilir. Özellikle reflüsü olan bebekler ve çocuklar son öğününden iki saat sonra yatırılmalıdır.
Öncelikle beslenme şekli ve çevre koşulları düzeltilmelidir. Reflü tanısı alan çocukta yatak başı 30 derece kadar yükseltilmelidir. Özellikle sol yan pozisyonda yatırılmalıdır.
Az miktarda, sık sık beslenmelidir. Her beslenmeden sonra gazı çıkarılmalıdır.
Bebeklerin yalancı emzik kullanmaları da reflü tedavisinde faydalı olabilir. Emzik bebekte tükürük salgısını ve bağırsak hareketlerini artırarak reflü olasılığını azaltır.
Anne sütü ile beslenen bebeklerde reflü belirtileri daha az görülür.
Pasif sigara içimi de reflüyü arttırır. Bu nedenle evde sigara içilmemelidir.
Büyük çocuklarda reflüyü arttıran çikolata, aşırı yağlı baharatlı, acılı, ekşili cips, ketçap, mayonez, hardal, soğan, sarımsak gibi gıdalar, asitli gazlı içecekler yasaklanmalıdır.