Çocuklara ders çalışmayı sevdirme yolları

Kimi ailelerde çocuklar odasında bulunan çalışma masasında çalışırken, kimi ailelerde salonda ya da mutfakta çalışır. Çocuğunuzun çalıştığı ortamlarda davranışlarını ve derse olan tutumlarını gözlemleyerek hangi ortamda daha verimli ders çalıştığını belirlemek faydalı olacaktır. Ancak verimli ders çalışabilmek için dersin kesinlikle masa başında olması ve yatarak ya da uzanarak ders çalışılmaması gerekir. Çünkü bu durum bir süre sonra gergin şekilde duran kasların gevşemesine ve uykunun gelmesine neden olur. Çalışma için ayrılan köşenin dikkati dağıtacak öğelerden uzak olması da önemli. Müzik ya da televizyon sesi olmamalı.
Çocuk ders çalışırken ihtiyaç duyacağı her şeyi çalışmaya başlamadan önce hazırlarsa, bu masadan sürekli kalkmasını ve dolayısıyla dikkatinin dağılmasını önleyecektir. Fındık, ceviz gibi atıştırmalıklar, taze meyve suyu gibi içecekler ve yiyecekler de çalışma saatini özel hale getirmek için dahil edilebilir. Ayrıca ders araç gereçlerini çocuğun ilgi duyduğu alana göre, kendi kendine seçmesine izin vermek ders çalışmaya özendirebilir. Mesela, sevdiği çizgi karakterin kalem kutusu, sevdiği renklerde değişik kalemler, kendi seçtiği defterler…
Ders çalışmaya başlamadan önce bazı çocuklar ebeveynleri tarafından derse hazırlanmaya ihtiyaç duyarlar. Bu gibi çocukların ders çalışma noktasında dışsal bir motivasyona ihtiyacı bulunur. Bu yüzden dışsal motivasyona ihtiyacı olan bir çocuğunuz varsa sizin desteğinize ihtiyacı olduğunu unutmayın. Bu gibi durumlarda ders çalışma konusunda motivasyonunu sağlamak amacıyla başka arkadaşları ile kıyas yapmamanız, çalışmadığı durumlarda başına neler gelebileceği ile ilgili çocuğu korkutmamanız ve tehdit etmemeniz ve kendi sevginizi koşula bağlı cümleler ile belirtmemeniz gerekir.
Çocuğunuzun bireysel özellik ve ihtiyaçlarına göre çalışmayı en verimli yapacağı saati ayarlayın. Okuldan gelen çocuğa hemen ders çalışması için baskı yapılmaması önemlidir, yorgunluğunu atması için zaman tanıyın. Bu dinlenme sürecinde çocuk yemeğini yiyebilir, ebeveyniyle birlikte gün içerisinde neler yaptığıyla alakalı konuşabilir. “Ders saati” ya da “ödev saati” diye ayarlanan saat diliminde çalışma zamanı çocuğa 15 dakika önce hatırlatılmalı.
Çocuklar ders çalışmaya başlarken onun yanında bulunmak veya ilk 5 dakika birlikte çalışmak odaklanmalarına yardımcı olacaktır. Bu süreçte ders saati ya da ödev saati bittiğinde çocuğun yapmış olduğu çalışmayı kontrol etmekte de yarar var.
Aralıksız çalışarak uzun süre boyunca masa başında bulunmak çocuğun derse olan ilgisini düşürmesine ve ders çalışma sırasında başka şeyler ile ilgilenmesine neden olur. Bu sebeple 10 dakika dinlenme amacı ile verilen molalarda; su içmek, hareket etmek gibi çocuğun derse dönüşte motivasyonunu azaltmayacak aktivitelerin olması önem taşır. Bu gibi verilen aralarda televizyon izlemesi, telefonda oyun oynaması, arkadaşları ile görüşmesi verilen sürenin uzamasına ve ders veriminin etkilenmesine neden olabilir.
İletişim kurarken sesinizin tonu, kullandığınız kelimeler ve hatta vurgu, çocuğunuzun derse olan dikkatini ve motivasyonunu etkiler. Yapılan araştırmalarda iletişim kurarken kullanılan sözcüklerden ziyade ses tonu ve beden duruşunun kişiler arası iletişimde daha etkin bir rol oynadığı görüldü. Yine bu araştırmalar gösteriyor ki iletişim kurarken; beden duruşu ve mimikler yüzde 60, ses tonu yüzde 30, sözcükler ise yüzde 10 etkilidir.