Çocukların zor soruları ve o sorulara verilebilecek cevaplar

"NEDEN ANNE VE BABALAR BİRLİKTE YATAR?"

Sorunun muhatabı olan ebeveynlerden biriyseniz, "Biz birbirimize sarılarak uyumayı seviyoruz" şeklinde yanıt verebilirsiniz. Çocuk, televizyonda bir sevişme sahnesine şahit olduysa ve "Bu kadın ve adam ne yapıyorlar?" diye sorarsa, "Birbirlerine sarılmak ve kucaklamak istemişler. Kucaklaşıp öpüşüyorlar" şeklinde bir cevap uygun olabilir.

Sevişme kelimesini duyan bir çocuk, "Sevişmek ne demek?" sorusuyla gelebilir. Buna verilmesi gereken yanıt şöyle olabilir:

"Kadın ve erkek ya da anne baba birbirine dokunmak, kucaklaşmak ve öpüşmek ister. Birbirlerini bu şekilde sevmek isterlerse buna sevişmek denir."

"Ben de büyükler gibi öpüşebilir miyim? (ya da sevişebilir miyim?)" sorusu gelirse, "Çocuklar büyükler gibi böyle şeyler yapamazlar. Bunun için büyümen gerekir. Büyüdüğün zaman bir erkeği (ya da kadını) sevebilirsin ve onunla öpüşebilirsin" denilebilir.