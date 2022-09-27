Çocuklarla evde oynanabilecek yaratıcı oyunlar

KARTON BARDAKLARDAN YA DA SÜNGERLERDEN PİRAMİT YAPIMI
Karton bardakları ya da süngerleri üst üste koyarak çeşitli şekiller inşa edebilirsiniz. Bu piramidleri çoğaltarak aralarında araba sürebilir, kurgu hikayeler oluşturabilirsiniz.
FARKI BUL
Çizimler yaparak iki resim arasındaki farkları bulabilirsiniz. Bu konuda çeşitli kitaplardan da yardım alabilirsiniz.
PATATES BASKI
Patates baskı boya ve istediğiniz şekilde keserek motif oluşturabileceğiniz patatesler ile evde yapılabilecek eğlenceli bir aktivitedir. Patatesi kes, boya, kağıda bastır çocuklar için klasik ve basit bir oyun yöntemidir.
SÜZGEÇ VE PİPET OYUNU
Esnek pipetler ve tel süzgeç ile oyun oynamaya ne dersiniz? Esnek pipetleri süzgecin deliklerine yerleştirerek tüm delikleri kapatmayı deneyebilirsiniz.
ARABA OYUNLARI
Arabaları sürmek, park etmek, trenleri sürmek çocukların özellikle de erkek çocukların sevdiği bir oyundur. Bu oyunu renklendirmek için kartondan güzel bir istasyon da yapabilirsiniz. Yolları ve tünelleri kartonlar yardımıyla oluşturmak sizin tercihinize kalmış.
PATLAMIŞ MISIRLARLA SANAT
Patlamış mısırlar ile oynamak ve resim yapmak eğlenceli olabilir. Patlamış mısırları örneğin resmini çizdiğiniz çiçek veya ağaç dalları üzerine yapıştırabilir hatta onları renkli renkli boyayabilirsiniz.
SAKLAMBAÇ
Ailece evde, saklambaç oynamak eğlenceli olabilir. Üç yaş ve üstü çocuklar evde saklambaç oynamaktan daha çok hoşlanır.
HAMURLU BALONLAR
Çocuklarınızın hamurlarını farklı renkteki balonların içine yerleştirebilirsiniz.
KIYAFETLERE TASARIM
Çocuklarınızın kendi koleksiyonlarını tasarlamalarına zemin hazırlayabilirsiniz. Bunun için çocuklarınızın düz beyaz bir tişörtünü ve eski bir kot pantolonunu kullanabilir üzerine birlikte çeşitli desenler çizebilirsiniz.
DUVARDAKİ TÜNEL
Bitmiş kağıt havlu rulolarını istediğiniz uzunlukta ve şekilde birbirine bantlayın. Sonrasında bantladığınız bu tüneli çocuğunuzun erişebileceği bir duvara yapıştırın. Rulonun içinden geçebilecek büyüklükte birkaç ponpon ve tünelin sonunda ponponların birikmesi için bir plastik kaba ihtiyacınız olacak.