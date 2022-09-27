Çocuklarla evde oynanabilecek yaratıcı oyunlar

PATATES BASKI

Patates baskı boya ve istediğiniz şekilde keserek motif oluşturabileceğiniz patatesler ile evde yapılabilecek eğlenceli bir aktivitedir. Patatesi kes, boya, kağıda bastır çocuklar için klasik ve basit bir oyun yöntemidir.

SÜZGEÇ VE PİPET OYUNU



Esnek pipetler ve tel süzgeç ile oyun oynamaya ne dersiniz? Esnek pipetleri süzgecin deliklerine yerleştirerek tüm delikleri kapatmayı deneyebilirsiniz.



