Çocuklarla evde oynanabilecek yaratıcı oyunlar

Dijitalleşen dünyada çocuklarınızla keyifli vakit geçirip evde oynayabileceğiniz birçok oyun mevcut. Bu oyunlarla çocukları dijital oyunlardan ve ekranlardan biraz uzak kalmasını sağlayabilir, gelişimlerine de katkıda bulunabilirsiniz. İşte çocuklarla evde oynanabilecek yaratıcı oyunlardan bazıları...

Çocuklarla evde oynanabilecek yaratıcı oyunlar - 1

KARTON BARDAKLARDAN YA DA SÜNGERLERDEN PİRAMİT YAPIMI

Karton bardakları ya da süngerleri üst üste koyarak çeşitli şekiller inşa edebilirsiniz. Bu piramidleri çoğaltarak aralarında araba sürebilir, kurgu hikayeler oluşturabilirsiniz.

FARKI BUL

Çizimler yaparak iki resim arasındaki farkları bulabilirsiniz. Bu konuda çeşitli kitaplardan da yardım alabilirsiniz.

Çocuklarla evde oynanabilecek yaratıcı oyunlar - 2

PATATES BASKI

Patates baskı boya ve istediğiniz şekilde keserek motif oluşturabileceğiniz patatesler ile evde yapılabilecek eğlenceli bir aktivitedir. Patatesi kes, boya, kağıda bastır çocuklar için klasik ve basit bir oyun yöntemidir.

SÜZGEÇ VE PİPET OYUNU

Esnek pipetler ve tel süzgeç ile oyun oynamaya ne dersiniz? Esnek pipetleri süzgecin deliklerine yerleştirerek tüm delikleri kapatmayı deneyebilirsiniz.

Çocuklarla evde oynanabilecek yaratıcı oyunlar - 3

ARABA OYUNLARI

Arabaları sürmek, park etmek, trenleri sürmek çocukların özellikle de erkek çocukların sevdiği bir oyundur. Bu oyunu renklendirmek için kartondan güzel bir istasyon da yapabilirsiniz. Yolları ve tünelleri kartonlar yardımıyla oluşturmak sizin tercihinize kalmış.

PATLAMIŞ MISIRLARLA SANAT

Patlamış mısırlar ile oynamak ve resim yapmak eğlenceli olabilir. Patlamış mısırları örneğin resmini çizdiğiniz çiçek veya ağaç dalları üzerine yapıştırabilir hatta onları renkli renkli boyayabilirsiniz.

Çocuklarla evde oynanabilecek yaratıcı oyunlar - 4

SAKLAMBAÇ

Ailece evde, saklambaç oynamak eğlenceli olabilir. Üç yaş ve üstü çocuklar evde saklambaç oynamaktan daha çok hoşlanır.

HAMURLU BALONLAR

Çocuklarınızın hamurlarını farklı renkteki balonların içine yerleştirebilirsiniz.

Çocuklarla evde oynanabilecek yaratıcı oyunlar - 5

KIYAFETLERE TASARIM

Çocuklarınızın kendi koleksiyonlarını tasarlamalarına zemin hazırlayabilirsiniz. Bunun için çocuklarınızın düz beyaz bir tişörtünü ve eski bir kot pantolonunu kullanabilir üzerine birlikte çeşitli desenler çizebilirsiniz.

DUVARDAKİ TÜNEL

Bitmiş kağıt havlu rulolarını istediğiniz uzunlukta ve şekilde birbirine bantlayın. Sonrasında bantladığınız bu tüneli çocuğunuzun erişebileceği bir duvara yapıştırın. Rulonun içinden geçebilecek büyüklükte birkaç ponpon ve tünelin sonunda ponponların birikmesi için bir plastik kaba ihtiyacınız olacak.

N-LIFE HABERLERİ

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