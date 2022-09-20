Emziren anne ne yemeli?

Emzirme döneminde annelerin beslenmeye her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerekir. Çünkü anne sütünün miktarı kadar sütün besleyiciliği de önemlidir. Bu yüzden emziren anneler çeşitli ve dengeli beslenmelidir. Emziren annelerin beslenme düzenleri en azından bebekleri emdiği sürece belirli bir seviyeyi korumalı, hem sütlerini artıracak besinler hem de sütlerinin kalitesini artıracak besinler tüketmelidir.

Anne sütünün miktarını ve kalitesini artırmak için bazı beslenme kurallarına uymak gerekiyor. İşte emziren kadının beslenme rehberi...