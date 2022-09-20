Emziren anne ne yemeli?

Haberler | 20.09.2022 - 16:49
Emzirme döneminde annelerin beslenmeye her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerekir. Çünkü anne sütünün miktarı kadar sütün besleyiciliği de önemlidir. Bu yüzden emziren anneler çeşitli ve dengeli beslenmelidir. Emziren annelerin beslenme düzenleri en azından bebekleri emdiği sürece belirli bir seviyeyi korumalı, hem sütlerini artıracak besinler hem de sütlerinin kalitesini artıracak besinler tüketmelidir.
Anne sütünün miktarını ve kalitesini artırmak için bazı beslenme kurallarına uymak gerekiyor. İşte emziren kadının beslenme rehberi...
. Anne sütünün yüzde 87’si sudan oluşmaktadır. Her gün en az 10-12 bardak su tüketimi anne sütünün artmasını sağlayacaktır.
. Lohusa şerbeti ile şekerli içeceklerin ve bazı bitki çaylarının süt miktarını artırmadığı belirlenmiştir. Bunun yerine rezene, ısırgan otu, fesleğen ve biberiye çayı tercih edilebilir.
. Aşırı yağlı, şekerli ve unlu gıdaları yememeye özen gösterilmeli ve bu gıdaların tüketimi olabildiğince sınırlandırılmalıdır.
. İşlenmiş hazır besinler (sosis, salam, sucuk vb.) tüketilmemelidir.
. Hazır meyve suları ve gazlı içecekler yerine limonata ve ayran gibi içecekler tercih edilmelidir.
. Vücudun ihtiyacı olan bitkisel hem hayvansal protein kaynakları süt üretiminde etkilidir. Yeşil mercimek, fasulye ve nohut gibi bakliyatlar ile ıspanak ve brokoli gibi mevsim sebzeleri tercih edilebilir. Semizotu, roka, maydanoz ve ıspanak gibi yeşil yapraklı bitkileri de tüketmek dengeli beslenmek açısından yararlı olacaktır.
. Siyah çay kansızlığa neden olabileceği için fazla tüketilmemelidir. Ihlamur, kuşburnu gibi bitki çayları da tercih edilebilir.
. Yemeklerde iyotlu tuz kullanılmalıdır.
. Fazla kafein tüketiminden kaçınılmalıdır.
. Kalsiyum yönünden zengin peynir, yoğurt, süt ve kefir gibi besinler düzenli bir şekilde günde 2-3 porsiyon tüketilmelidir.
. Omega 3 den zengin beslenme bebeğin zihinsel gelişimine katkıda bulunacaktır. Omega 3 balıklarda yüksek oranda bulunduğu için haftada 2 defa balık tüketimi gerekir. Balık tüketirken dikkat edilmesi gereken cıva içeriği yüksek olan derin su balıklarından kaçınmak gerekir. Somon, levrek, hamsi, karides gibi su ürünlerinde cıva oranları düşük olduğu için güvenli bir şekilde tüketilebilir. Omega 3 bazı bitkisel ürünlerde de bulunur. Ceviz ve semizotu omega3 içeriği bakımından zengin bitkisel ürünlerdir.
. Aşırı baharat (acı) kullanılmamalıdır.
. Gaz yapıcı özelliğe sahip olduğu düşünülen mayalı besinler, turp,soğan ve portakal gibi sebze ve meyvelerin fazla tüketiminden kaçınılmalıdır.
. Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içeren avokado ve somon tüketilmeli, zeytinyağı tercih edilmelidir.
Su
Rezene
Kuru baklagiller
Kurutulmuş meyveler
Çörek otu
Isırgan otu
Boza
Ceviz, fındık, badem
Yulaf ezmesi
Tahin