Grip olan annelere 7 emzirme kuralı

Bu besinleri mutlaka tüketin: Bağışıklık sistemini güçlendirmek, gribe karşı vücut direncini artırabilmek için sağlıklı beslenmeniz şart. Hem gribe karşı korunmak hem de eğer gripseniz kolay atlatmak için bol taze sebze ve meyve, C vitamini içeren besinler tüketin. Proteinden zengin beslenmek süt miktarını artırdığı kadar bağışıklık sistemini de güçlendirdiğinden kırmızı etin yanı sıra haftada 2-3 gün mutlaka mevsim balığı, herhangi bir alerji durumunuz yoksa her gün yumurta tüketin. Eğer bebeğinizin süt alerjisi yoksa evde yapılmış yoğurt, kefir gibi probiyotik içeren besinler de bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tüketmeye özen gösterin.