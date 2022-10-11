Hamile yogasının 10 faydası

HAMİLE YOGASI NEDİR?

Hamile yogası, bedenini, zihinsel ve ruhsal olarak, anneliğe ve doğuma hazırlayan çalışmalar bütününe deniyor. Prenatal yoga olarak da adlandırılan hamile yogası, yalnızca normal doğuma hazırlanan kadınlar için değil, hamile olan tüm kadınlar için fayda sağlıyor.



Hamile yogası, hamilelik dönemini rahat geçirmek, bulantı, kramp ve gerginlikleri hafifletmek, yoga duruşu çalışmalarıyla beli ve omurgayı desteklemek, bedeni doğuma ve sonrasına hazırlamak üzere bir yoga uzmanı eşliğinde yapılır.

Hamile yogası ABD'de 80'li yıllara dayanan ve üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılmış güvenilir bir sistemdir.