Hamile yogasının 10 faydası

Hamile yogası, bedenini, zihinsel ve ruhsal olarak, anneliğe ve doğuma hazırlayan çalışmalar bütününe deniyor. Prenatal yoga olarak da adlandırılan hamile yogası, yalnızca normal doğuma hazırlanan kadınlar için değil, hamile olan tüm kadınlar için fayda sağlıyor.
Hamile yogası, hamilelik dönemini rahat geçirmek, bulantı, kramp ve gerginlikleri hafifletmek, yoga duruşu çalışmalarıyla beli ve omurgayı desteklemek, bedeni doğuma ve sonrasına hazırlamak üzere bir yoga uzmanı eşliğinde yapılır.
Hamile yogası ABD'de 80'li yıllara dayanan ve üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılmış güvenilir bir sistemdir.
Hamile yogasını 12. gebelik haftasını tamamlamış ve doktorundan izin almış her hamile yapabilir. Prenatal yoga, daha önceden yoga yapmış olmayı gerektirmez. Hamilelik öncesi aktif spor yapan hamileler yine doktor onayı olmak koşulu ile ilk haftalardan itibaren hamile yogası yapabilir.
Hamile yogası çalışmalarının sadece normal doğum yapacaklar için uygun olduğuna dair yanlış bir inanç vardır. Oysa bu çalışmalar sadece doğum ile değil, tüm gebelik süreci ile ilişkilidir. Sezaryen doğum yapacak anne adayları da hamile yogası yapabilir.
Yoga uzmanları, haftada en az iki ders yapılmasını öneriyor. Böylece yoganın etkileri bedende çok daha net bir şekilde hissediliyor. Haftada 2 gün, 60 dakikalık hamile yogası öneriliyor.
İlk iş doktordan onay almak olmalı. Derslere başlamadan önce fazla yemek yememiş olmak veya aç olmamak da önemli. Uzmanlar, yoga derslerine düzenli bir şekilde devam etmeyi öneriyor.
Hamile yogası diğer yoga tarzlarından farklı olarak özel bir eğitim ve deneyim gerektirir. Ders aldığınız eğitmenin konusunda eğitim almış olmasına dikkat etmelisiniz.