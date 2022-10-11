Hamile yogasının 10 faydası

Gebelik dönemini daha rahat geçirmeyi ve bedeni doğuma hazırlamayı amaçlayan hamilelik yogası, anne adayının fiziksel ve zihinsel olarak güçlenmesini sağlayıp solunum kapasitesini artırıyor. İşte hamile yogasına dair merak edilenler...

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HAMİLE YOGASI NEDİR?

Hamile yogası, bedenini, zihinsel ve ruhsal olarak, anneliğe ve doğuma hazırlayan çalışmalar bütününe deniyor. Prenatal yoga olarak da adlandırılan hamile yogası, yalnızca normal doğuma hazırlanan kadınlar için değil, hamile olan tüm kadınlar için fayda sağlıyor. 

Hamile yogası, hamilelik dönemini rahat geçirmek, bulantı, kramp ve gerginlikleri hafifletmek, yoga duruşu çalışmalarıyla beli ve omurgayı desteklemek, bedeni doğuma ve sonrasına hazırlamak üzere bir yoga uzmanı eşliğinde yapılır.

Hamile yogası ABD'de 80'li yıllara dayanan ve üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılmış güvenilir bir sistemdir.

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HAMİLE YOGASININ 10 YARARI

  • Hamile yogası, anne adayının fiziksel ve ruhsal sağlığına destek olur. 
  • Doğum şekli ne olursa olsun doğum anında gerginliği azaltır. Normal doğumun daha kolay ve hızlı olmasına yardımcı olur. 
  • Bedenin hareketli olmasını sağlar, dolaşıma katkıda bulunarak bebeğin gelişimine katkı sağlar.
  • Anne adayının, gebelikle her geçen gün değişen beden yapısına adapte olmasını sağlar. 
  • Bel ve sırt ağrılarına karşı bedeni hazırlar, mevcut ağrıların giderilmesine katkı sağlar.
  • Bedenin alt kısımında oluşabilecek ödemleri ve varisleri önlemede etkilidir.
  • Dengeyi geliştirir, denge kaybına bağlı düşmeleri önlemeye yardımcı olur.
  • Hamilelik döneminde değişen hormonal yapıya bağlı olarak ortaya çıkabilen duygu durum dalgalanmalarını dengelemeye katkı sağlar.
  • Doğum korkusunu gidermeye katkı sağlar.
  • Nefes egzersizleri normal doğumda kadının en büyük yardımcısı olur. Annenin doğuma aktif katılımını sağlayarak, kendine olan güvenini artırır ve anneye doyum sağlar.
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KİMLER HAMİLE YOGASI YAPABİLİR?

Hamile yogasını 12. gebelik haftasını tamamlamış ve doktorundan izin almış her hamile yapabilir. Prenatal yoga, daha önceden yoga yapmış olmayı gerektirmez. Hamilelik öncesi aktif spor yapan hamileler yine doktor onayı olmak koşulu ile ilk haftalardan itibaren hamile yogası yapabilir.

Hamile yogası çalışmalarının sadece normal doğum yapacaklar için uygun olduğuna dair yanlış bir inanç vardır. Oysa bu çalışmalar sadece doğum ile değil, tüm gebelik süreci ile ilişkilidir. Sezaryen doğum yapacak anne adayları da hamile yogası yapabilir. 

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HAFTADA KAÇ GÜN HAMİLE YOGASI YAPILIR?

Yoga uzmanları, haftada en az iki ders yapılmasını öneriyor. Böylece yoganın etkileri bedende çok daha net bir şekilde hissediliyor. Haftada 2 gün, 60 dakikalık hamile yogası öneriliyor.

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HAMİLE YOGASI YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

İlk iş doktordan onay almak olmalı. Derslere başlamadan önce fazla yemek yememiş olmak veya aç olmamak da önemli. Uzmanlar, yoga derslerine düzenli bir şekilde devam etmeyi öneriyor. 

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YOGA EĞİTMENİ NASIL SEÇİLMELİ?

Hamile yogası diğer yoga tarzlarından farklı olarak özel bir eğitim ve deneyim gerektirir. Ders aldığınız eğitmenin konusunda eğitim almış olmasına dikkat etmelisiniz.

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