Hamilelik kiloları nasıl verilir?

Hamilelik kiloları, pek çok yeni annenin kabusu olur. Anneler emzirme telaşına düşüp “Çocuğum doyuyor mu acaba?” diye düşünürken, bir yandan aldığı kiloları vermeye çalışır. Peki hamilelik sonrası fazla kiloları vermek için neler yapmak gerekir? İşte hamilelik kilolarından kurtulmanın en kolay yolları...

Hamilelik kiloları nasıl verilir? - 1

Doğumdan sonra ilk 4 ayda yarım ila 1 kilo zayıflama normal kabul edilir. Ancak anne çok kilolu ise ayda 2 kilo kayıp da gözlenebilir. Ayda 2 kilodan daha fazla zayıflamak emziren anne için sakıncalı görülür. Doktor onayı ile hafif yürüyüşler ve egzersizlerle hamilelik kilolarını verme hızlandırılır.

Doğumdan sonra kilo vermek için yapılması gereken, uzun vadede sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi amaçlamaktır. Çünkü doğum sonrası bebeğinizin sağlıklı büyümesi için tüm besin ihtiyaçlarının anne sütünden sağlanması gerekiyor.

Hamilelik kiloları nasıl verilir? - 2

EMZİRMEK KİLO VERDİRİR

Bebek ve anne arasındaki duygusal bağın kuvvetlenmesinden, bebeğin büyüme gelişmesine kadar birçok mucizeyi içinde barındıran anne sütü aynı zamanda hamilelik kilolarının verilmesine de yardımcı olur. Emziren anne, günlük yaklaşık 500-700 kalori civarında enerji yakarak aylık ortalama 2 kilo kaybedebilir. Bebeğin ya da annenin emzirmeye elverişli olmadığı durumlarda ise yeni yaşam döngüsünde başlayan hareketlilik kilo kaybına destek olur. Fakat anneler bu dönemde büyük kilo kayıplarını hedefleyen enerji kısıtlı diyetler yapmaktan kaçınmalı.

Hamilelik kiloları nasıl verilir? - 3

  • Doğum sonrası kilo verme sürecinde, beyaz undan yapılmış ürünler yerine tam tahıl ürünlerini, basit şeker içeren besinler yerine ise pekmez gibi kan yapıcı besinleri tercih etmelisiniz.
  • Protein alımı düşük olduğunda sütün kalitesi düşer. Sütün kalitesi sütün içeriği demektir. Anne sütüne en yakın protein, en kaliteli protein yumurtadır. Emziren annenin her gün beslenmesinde yumurtayı bulundurması gerekir.
  • Yağda kızartmalardan uzak durun, fırın, ızgara, haşlama gibi pişirme yöntemlerini tercih edin.
  • Geleneksel olarak şerbetli tatlıların süt yapımını artırdığına dair efsaneler dilden dile dolaşsa da bilimsel olarak böyle bir gerçeklik söz konusu değil. Sütün verimli bir şekilde salgılanmaya devam etmesini sağlamak amacıyla sütün yüzde 80’ini oluşturan sudan faydalanmak gerekir. Emziren annelerin tatlı tuzağına düşerek bu dönemde kilo kaybı sürecini yavaşlatmalarına engel olmak adına bol su içmenin yanında, ısırgan otu çayı, rezene çayı gibi bitkisel desteklerden ve maydanoz, dereotu, roka, tere gibi yeşil yapraklı bitkilerden de yararlanmalarında fayda var.
Hamilelik kiloları nasıl verilir? - 4

  • Akşam yemeğine başlarken tüketeceğiniz 1 kase çorba doygunluk hissi yaratarak fazladan enerji alımı riskini yüzde 10-20 oranında engeller. Tarhana, mercimek, ezogelin, yayla gibi protein kalitesi yüksek olanlar ise anne sütü içeriğini de zenginleştirir. Bununla birlikte günlük sıvı alımına katkı sağlayacağından süt miktarının artırılmasına da yardımcı olur.
  • Doğum sonrası kilo verme için bazı egzersizler uygulamanız gerekmektedir. Kısa sürede forma girebilmek için ilk olarak günde 45 dakika orta tempoda yürüyüş yaparak başlayabilirsiniz.
  • Doğum sonrası dönemde vücudunuzun normal formuna dönebilmesi için en önemli bölgeler karın ve bel bölgeleridir. Karın kaslarınızı güçlendirmek için yüzme, hafif tempoda koşma ve kendiniz yormadan mekik çekmenizde bir sakınca yoktur.

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