Hamilelik kiloları nasıl verilir?

Doğumdan sonra ilk 4 ayda yarım ila 1 kilo zayıflama normal kabul edilir. Ancak anne çok kilolu ise ayda 2 kilo kayıp da gözlenebilir. Ayda 2 kilodan daha fazla zayıflamak emziren anne için sakıncalı görülür. Doktor onayı ile hafif yürüyüşler ve egzersizlerle hamilelik kilolarını verme hızlandırılır.
Doğumdan sonra kilo vermek için yapılması gereken, uzun vadede sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi amaçlamaktır. Çünkü doğum sonrası bebeğinizin sağlıklı büyümesi için tüm besin ihtiyaçlarının anne sütünden sağlanması gerekiyor.
Bebek ve anne arasındaki duygusal bağın kuvvetlenmesinden, bebeğin büyüme gelişmesine kadar birçok mucizeyi içinde barındıran anne sütü aynı zamanda hamilelik kilolarının verilmesine de yardımcı olur. Emziren anne, günlük yaklaşık 500-700 kalori civarında enerji yakarak aylık ortalama 2 kilo kaybedebilir. Bebeğin ya da annenin emzirmeye elverişli olmadığı durumlarda ise yeni yaşam döngüsünde başlayan hareketlilik kilo kaybına destek olur. Fakat anneler bu dönemde büyük kilo kayıplarını hedefleyen enerji kısıtlı diyetler yapmaktan kaçınmalı.