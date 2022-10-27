Hamilelik kiloları nasıl verilir?

Doğumdan sonra ilk 4 ayda yarım ila 1 kilo zayıflama normal kabul edilir. Ancak anne çok kilolu ise ayda 2 kilo kayıp da gözlenebilir. Ayda 2 kilodan daha fazla zayıflamak emziren anne için sakıncalı görülür. Doktor onayı ile hafif yürüyüşler ve egzersizlerle hamilelik kilolarını verme hızlandırılır.

Doğumdan sonra kilo vermek için yapılması gereken, uzun vadede sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi amaçlamaktır. Çünkü doğum sonrası bebeğinizin sağlıklı büyümesi için tüm besin ihtiyaçlarının anne sütünden sağlanması gerekiyor.