Hamilelik sonrası yapılabilecek estetik operasyonlar

Hamilelik nedeni ile hormonal sebepler yüzünde vücutta ödem ve dokularda gevşeme görülür. Deri altı dokunun kalitesini kaybetmesi ve çocuğun anne karnında büyümesi çatlaklara sebep olur. Kilo alımına bağlı olarak da kalça ve basen bölgelerinde hem deri kalitesi bozulduğu için selülitler hem de yağ fazlalıkları oluşabilir. Bu değişimlerin en çok olduğu yer doğal olarak meme ve karın bölgesidir. Memelerde sarkma, üst kısımların boşalması, küçülmesi özellikle süt verme dönemi sonrasında daha da belirgin bir şekilde fark edilir. Bu değişiklikler kişi anne sütü verse de vermese de görülebilir.
Annelik estetiği, hamilelik dönemi ve sonrasında vücutta meydana gelen fiziksel özelliklerdeki değişimleri ele alır ve kadınların, doğumdan önce sahip oldukları genç imaj görüntüsüne kavuşmalarını hedefler.
Karın germe, karın bölgesinde oluşan fazla yağı almaya, fazla cildi çıkararak daha sıkı karın görünümüne ulaşmayı sağlayan işleme verilen isimdir. Bu işlem sayesinde, daha düz bir karına ve ince bir vücuda ulaşılır. Bikini çizgisi boyunca uygulanan bir kesi yardımıyla, üst taraftaki deri çekilerek sıkılaştırılır. Gevşemiş deri ve fazlalıklar bu yöntemle çıkarılır, deri ve kaslar gerilerek sıkılaştırılır. Kaslar üzerinde hamilelik sırasında hasar oluşumları da operasyonda giderilir.
Bazı durumlarda anneler karın germe işlemini kötü sezaryen izini kaybetmek için de isterler.
Liposuction için en çok tercih edilen bölgeler, karın, popo ve basenlerdir.
Liposuction, bir tüp ve kanüller aracılığıyla karın, basen, sırt ve kol gibi fazla yağ bulunulan bölgelerdeki yağların alınması işlemine verilen isimdir. Bu işlem, daha formda bir görüntü oluşturarak daha düzgün vücut hatlarına sahip olmayı sağlar. Anne estetiği operasyonunda liposuction, karın germe ameliyatından önce uygulanır.
Memeler, gebelik sürecinin doğal bir parçası olarak bu dönemde büyür. Doğumun ve emzirme sürecinin ardından memeler, küçülme, dolgunluğunu kaybetme ve sarkma eğilimindedir. Farklı tekniklerle meme dokusu gebelik öncesi haline ya da hayal edilen şekle ve boyuta getirilebilir. Meme operasyonu sonrasında kozmetik açıdan daha düzgün ve sağlıklı görünüm elde edilir.
Vajina daraltma ameliyatı: Doğum sonrasında genişleyen, gevşeyen vajina, vajinoplasti olarak da bilinen işlem ile daraltılabilir. Doğumdan sonra vajina daraltma ameliyatı ile vajina, daha dar ve toparlanmış bir görünüme sahip olur.
Vajina estetiği: Tıpta labioplasti olarak tanımlanan vajina estetiği ile doğum sonrası süreçte gevşeyen ve uzayan vajinanın iç dudakları (labia minora) ve dış dudakları (labia majora), eski formuna kavuşturulur. Bu noktada etkilenen doku, çoğunlukla vajinanın iç dudaklarıdır. İç dudaklar uzayarak dış dudakların dışına çıkabilir. Bu bağlamda yapılan vajina estetiği sayesinde vajina dudakları estetik bir görünüme kavuşturulur.