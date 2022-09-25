Hamilelik sonrası yapılabilecek estetik operasyonlar

KARIN GERME

Karın germe, karın bölgesinde oluşan fazla yağı almaya, fazla cildi çıkararak daha sıkı karın görünümüne ulaşmayı sağlayan işleme verilen isimdir. Bu işlem sayesinde, daha düz bir karına ve ince bir vücuda ulaşılır. Bikini çizgisi boyunca uygulanan bir kesi yardımıyla, üst taraftaki deri çekilerek sıkılaştırılır. Gevşemiş deri ve fazlalıklar bu yöntemle çıkarılır, deri ve kaslar gerilerek sıkılaştırılır. Kaslar üzerinde hamilelik sırasında hasar oluşumları da operasyonda giderilir.

Bazı durumlarda anneler karın germe işlemini kötü sezaryen izini kaybetmek için de isterler.