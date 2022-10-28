Sağlıklı bir hamilelik için yapılması gereken 10 şey

10. Sağlık kontrolünü unutmayın

Hamileliği ‘yüksek riskli gebelik’ durumuna getiren en önemli nedenlerden birini sistemik hastalıklar oluşturuyor. Sistemik bir sağlık sorununuzun olmaması sizi doğuma kadar çok rahat bir dönemin beklediğini gösterirken, var olan ancak saptanmayan ve hamilelik sürecinde ortaya çıkacak bir sorun ise hamileliğinizi ve bebeğinizi ciddi tehdit altına sokabiliyor. Bu nedenle hamilelikten önce mutlaka sizin ve ailenizin sağlık geçmişi sorgulanmalı, tam muayene diye adlandırılan fizik muayene ve tam kan – idrar tahlilleri yapılmalı.