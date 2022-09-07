Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor: Mavi Balina ve Momo'dan sonra Huggy Wuggy tehlikesi

Haberler | 07.09.2022 - 10:02
Son zamanların en popüler digital oyun karakteri Huggy Wuggy, çarşıda pazarda kırtasiyelerde, oyuncakcılarda her yerde karşımıza çıkıyor.
Huggy Wuggy ince keskin dişleri olan dev bir mavi oyuncak ve bir korku oyununun karakteri olarak biliniyor.
Çocuklar arasında yaygın şekilde oynanmaya başlayan bu oyun, uzmanlara göre tıpkı Mavi Balina ve Momo oyunları gibi içinde şiddet barından ve dikkat edilmesi gereken bir oyun.
Çocukların bu oyundan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan uzmanlara göre oyunun oynanması veya izlenmesi çocuklarda ciddi psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilir.
Bu ve benzeri oyunlar çocuklarda akustik ses bozukluğu ve kaygı bozukluğu durumlarına yol açabiliyor. Sonrasında stres ve kaygıyla birlikte uykuda bozulma, iştahsızlık, gece altına kaçırma gibi problemlere sebebiyet verebiliyor.