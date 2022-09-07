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Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor: Mavi Balina ve Momo'dan sonra Huggy Wuggy tehlikesi

Haberler | 07.09.2022 - 10:02

Popüler dijital oyun karakteri olan ve şiddet içeren Huggy Wuggy için uzmanlardan uyarı geldi. Daha önce Mavi Balina ve Momo adlı oyunlara karşı ailelere yapılan uyarılar şimdi bu oyun için yapılıyor. Uzmanlar, çocukların şiddet içeren oyundan uzak tutulması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor: Mavi Balina ve Momo'dan sonra Huggy Wuggy tehlikesi - 1

Son zamanların en popüler digital oyun karakteri Huggy Wuggy, çarşıda pazarda kırtasiyelerde, oyuncakcılarda her yerde karşımıza çıkıyor.

Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor: Mavi Balina ve Momo'dan sonra Huggy Wuggy tehlikesi - 2

Huggy Wuggy ince keskin dişleri olan dev bir mavi oyuncak ve bir korku oyununun karakteri olarak biliniyor.

Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor: Mavi Balina ve Momo'dan sonra Huggy Wuggy tehlikesi - 3

Çocuklar arasında yaygın şekilde oynanmaya başlayan bu oyun, uzmanlara göre tıpkı Mavi Balina ve Momo oyunları gibi içinde şiddet barından ve dikkat edilmesi gereken bir oyun.

Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor: Mavi Balina ve Momo'dan sonra Huggy Wuggy tehlikesi - 4

Çocukların bu oyundan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan uzmanlara göre oyunun oynanması veya izlenmesi çocuklarda ciddi psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilir.

Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor: Mavi Balina ve Momo'dan sonra Huggy Wuggy tehlikesi - 5

Bu ve benzeri oyunlar çocuklarda akustik ses bozukluğu ve kaygı bozukluğu durumlarına yol açabiliyor. Sonrasında stres ve kaygıyla birlikte uykuda bozulma, iştahsızlık, gece altına kaçırma gibi problemlere sebebiyet verebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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