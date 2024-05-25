Boşanma kararı alırken kendinize sormanız gereken 5 soru

Boşanmak herkes için oldukça zor bir karardır. Ancak evliliğiniz yürümüyor ve mutsuzluğunuz günden güne artıyorsa boşanmayı düşünmek sizin için doğru seçenek olabilir. İşte doğru karar verdiğinizi anlamanın yolları...

Boşanma kararı alırken kendinize sormanız gereken 5 soru - 1

1. Evliliğin yürümesini istiyor musunuz?

Her iki taraf için de açıklığa kavuşturulması gereken ilk soru, her iki partnerin de evliliğin gerçekten yürümesini isteyip istemediğidir. Eğer siz devam etmek istiyor, eşiniz istemiyorsa ya da durum tam tersiyse sorunlarınız için çaba gösterebilirsiniz. Çünkü aldığınız boşanma kararı, yaşamınızı tamamen değiştirebilir.

N-LIFE HABERLERİ

Boşanma kararı alırken kendinize sormanız gereken 5 soru - 2

2. Evliliğin bozulmasında üzerinize düşen sorumluluğu aldınız mı?

Evliliğin çöküşünde üzerinize düşen rolün farkında olmak birey için çok önemlidir. Çünkü zaman içinde çözmediğiniz sorunlarınız günden güne büyüdüğünü fark etmenizi sağlar. Ve unutmayın ancak her iki taraf da hatalarını kabul edip bunları çözmek isterse evliliğiniz kurtulabilir.

Boşanma kararı alırken kendinize sormanız gereken 5 soru - 3

3. Boşanmanın getireceği değişikliklere hazır mısınız?

Boşanmak istediğinizden eminseniz bunun hayatınızda neleri değiştireceğini de düşünmelisiniz. Çünkü boşanma; duygularınız, mali durumunuz, arkadaşlıklarınız ve aileniz açısından birçok sonucu olan bir karardır.

Boşanma kararı alırken kendinize sormanız gereken 5 soru - 4

4. Boşanma nedenleriniz nelerdir?

Belki de göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey, sorunlarınızın gerçekten aşılamaz olup olmadığı veya onlarla başa çıkmakta tereddüt edip etmediğinizdir. Eğer çözülebilecek sıkıntılarınız varsa eşinizle yeniden konuşmayı ve gerekirse profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz.

Boşanma kararı alırken kendinize sormanız gereken 5 soru - 5

5. Evliliğinizi düzeltmeye istekli misiniz?

Evliliğinizdeki sorunları çözmek ve onu daha iyi hale getirmek isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekir. Çünkü o zorlu süreç ya da yaşanabilecek aynı hatalar sizi daha çok yıpratabilir.

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