Boşanma kararı alırken kendinize sormanız gereken 5 soru

1. Evliliğin yürümesini istiyor musunuz?

Her iki taraf için de açıklığa kavuşturulması gereken ilk soru, her iki partnerin de evliliğin gerçekten yürümesini isteyip istemediğidir. Eğer siz devam etmek istiyor, eşiniz istemiyorsa ya da durum tam tersiyse sorunlarınız için çaba gösterebilirsiniz. Çünkü aldığınız boşanma kararı, yaşamınızı tamamen değiştirebilir.