Çiftlerin hayatlarında en az bir kere yapması gereken 15 şey

5. Hiç gitmediğiniz bir yere beraber gidin. Yeni deneyimler sizi yakınlaştıracaktır.

6. Aşk mektubu yazın. İçinizden geldiği gibi duygularınızı ifade edin.

7. Hiçbir neden olmasa bile birbirinize hediye verin. Onu şaşırtın.