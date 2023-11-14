Çiftlerin hayatlarında en az bir kere yapması gereken 15 şey
Uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki için kişisel alan ve zaman önemlidir ancak bazı şeyler birlikte yaparak daha mutlu bir birlikteliğe sahip olabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...
1. Gözlerinin içine uzun uzun bakın. Konuşmadan yalnızca birbirinize bakın. Bazen konuşmadan da iletişim kurabilirsiniz.
2. Garip kıyafetler giyin. Kostüm partisi olmasa bile enteresan şeyler giyin sokağa çıkın.
3. Beraber yemek yapın. Bir yemek seçin ardından iş bölümü yapın.
4. Birbirinize fotoğraf gönderin veya kısa mesaj gönderin. Normalde kullandığınız iletişim yolları yerine farklı bir yol deneyin.