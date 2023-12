The Fault in Our Stars (Aynı Yıldızın Altında)

John Green'in aynı adlı romanından uyarlanan bu film, kanserle mücadele eden iki genç arasındaki duygusal hikayeyi anlatıyor. Kanserli hastalar için oluşturulmuş destek grubunda tanışan gençlerin aşkına Hazel'in oksijen tüpü ve Gus'ın protez bacağı eşlik ediyor.